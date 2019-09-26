Мадуро прогулялся по Красной площади в Москве — видео

Президент Венесуэлы рассказал о встрече с лидером РФ Владимиром Путиным и поблагодарил его.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой и делегацией прогулялся по Красной площади в Москве.

— Красная площадь, три градуса, 10:20 вечера… Приветствую венесуэльцев… ещё раз подтверждая нашу веру: другой мир возможен, мир без империй, мир братства, — написал Мадуро в "Твиттере".

Президент Венесуэлы также рассказал, что он и лидер РФ Владимир Путин ратифицировали стратегическую карту взаимодействия, которая, по словам Мадуро, даст большие результаты.

— Спасибо России, спасибо президенту Путину, — сказал Мадуро.

В среду в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе встречи главы государств обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями о региональных делах, в том числе о прямом вмешательстве третьих стран во внутренние дела государств Латинской Америки.