Мадуро прогулялся по Красной площади в Москве — видео

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Президент Венесуэлы рассказал о встрече с лидером РФ Владимиром Путиным и поблагодарил его.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой и делегацией прогулялся по Красной площади в Москве.

Красная площадь, три градуса, 10:20 вечера… Приветствую венесуэльцев… ещё раз подтверждая нашу веру: другой мир возможен, мир без империй, мир братства, — написал Мадуро в "Твиттере".

Президент Венесуэлы также рассказал, что он и лидер РФ Владимир Путин ратифицировали стратегическую карту взаимодействия, которая, по словам Мадуро, даст большие результаты.

Спасибо России, спасибо президенту Путину, — сказал Мадуро.

В среду в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В ходе встречи главы государств обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями о региональных делах, в том числе о прямом вмешательстве третьих стран во внутренние дела государств Латинской Америки.

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