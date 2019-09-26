В Кремле отреагировали на предложение ввести миротворцев Лукашенко в Донбасс

Инициатива требует всестороннего обсуждения. Тем более что минскими договорённостями это не было предусмотрено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности направить в Донбасс миротворцев из Минска. По словам представителя Кремля, прежде таких инициатив от Белоруссии не звучало, поэтому вопрос требует обсуждения и, прежде всего, со стороны официального Киева и представителей ДНР и ЛНР.

— В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны Киев, с другой стороны самопровозглашённые республики Донбасса, — отмечает Песков.

В Кремле добавили, что контекстом минских договорённостей такого плана предусмотрено не было.

Напомним, что, по словам Лукашенко, Белоруссия продолжит делать всё от неё зависящее для достижения мира на Украине — от обеспечения работы трёхсторонней контактной группы в Минске и оказания гумпомощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

А ранее Лукашенко заявил украинским СМИ, что Белоруссия не собирается дружить ни с какими другими странами против России.