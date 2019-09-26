У звезды КВН диагностировали рак четвёртой степени

Врачи установили, что опухоль неоперабельна, потому предложили женщине пройти курс лучевой терапии.

У участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" и супруги капитана команды Сергея Жарикова Евгении диагностировали онкологическое заболевание. Притом недуг поздно дал о себе знать, когда рак достиг четвёртой стадии. Друзья, коллеги по сцене и поклонники семьи объявили срочный сбор денежных средств на лечение Евгении Жариковой.

— Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвёртой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль неоперабельная. С сегодняшнего дня Женя проходит курс лучевой терапии. После её отпустят домой. Дома будет проходить курс химиотерапии, — написал на своей странице во "ВКонтакте" супруг Евгении.

Как уточнил Сергей Жариков, точная сумма платы за все медицинские услуги будет известна только по окончании процедур. Сама же Евгения позднее поблагодарила всех неравнодушных к её ситуации людей за поддержку.

— Очень много сообщений в личку, нет сил всем ответить, помолитесь обо мне, я держусь, сегодня сделали первую лучевую терапию. Спасибо всем огромное за поддержку, — написала в соцсетях Евгения.

Напомним, ранее Лайф разбирался, как уменьшить риск возникновения онкологии.