Россиянам запретили жарить шашлыки и курить на балконах

В России запретили разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, в том числе жарить шашлыки и даже курить. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, это требование вступает в силу с 1 октября.
— Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, — рассказали в ведомстве.
Не касаются эти подобные правила мест, которые специально отведены для курения.
Есть и другие новшества. Так, в кинотеатрах теперь администрация обязана запускать перед сеансом голосовое сообщение или видеосюжет о том, как нужно вести себя при пожаре. При этом должно быть указано, где находятся пожарные выходы и средства для тушения огня.
Есть новые требования и для больниц. К примеру, теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.
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