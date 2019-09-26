Россиянам запретили жарить шашлыки и курить на балконах

Какое за это последует наказание, пока не понятно. Норма вступит в силу через неделю.

В России запретили разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, в том числе жарить шашлыки и даже курить. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, это требование вступает в силу с 1 октября.

— Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, — рассказали в ведомстве.

Не касаются эти подобные правила мест, которые специально отведены для курения.

Есть и другие новшества. Так, в кинотеатрах теперь администрация обязана запускать перед сеансом голосовое сообщение или видеосюжет о том, как нужно вести себя при пожаре. При этом должно быть указано, где находятся пожарные выходы и средства для тушения огня.

Есть новые требования и для больниц. К примеру, теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.