Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на вещание

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Фото © ТАСС/Zuma

Руководство компании назвало такое решение украинских властей незаконным и грубейшей атакой на свободу слова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял единогласное решение лишить лицензии на эфирное вещание на всей территории страны телеканал "112 Украина".

Его обвинили в нарушении концепции вещания: фактически телеканал ретранслировали по стране принадлежащие ему региональные компании, у него же есть только лицензия на вещание через спутник. В самой телекомпании с данным решением категорически не согласились.

Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жёсткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу. Действия Нацсовета являются незаконными, — говорится в заявлении телеканала.

Кроме того, в "112 Украина" подчеркнули, что у ряда членов Нацсовета закончились полномочия ещё в июле текущего года, а потому они просто не имели права голосовать, как и сам Нацсовет не мог принимать подобного решения. Пока телеканал намерен продолжать вещание для своих зрителей посредством кабельных сетей, спутникового телевидения и Интернета.

Напомним, средства массовой информации на Украине часто оказывались под давлением киевской власти. Как сообщал Лайф, ранее украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Позднее в интервью всё тому же "112 Украина" депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра рассказал о низком уровне свободы СМИ в Незалежной.

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