Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на вещание

Руководство компании назвало такое решение украинских властей незаконным и грубейшей атакой на свободу слова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял единогласное решение лишить лицензии на эфирное вещание на всей территории страны телеканал "112 Украина".

Его обвинили в нарушении концепции вещания: фактически телеканал ретранслировали по стране принадлежащие ему региональные компании, у него же есть только лицензия на вещание через спутник. В самой телекомпании с данным решением категорически не согласились.

— Мы, команда телеканала, рассматриваем это как жёсткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине. Телеканал "112 Украина" не впервые оказывается неудобным для власти, мы боремся за наше право быть в эфире с самого начала существования канала, каждая власть пыталась прекратить нашу работу. Действия Нацсовета являются незаконными, — говорится в заявлении телеканала.

Кроме того, в "112 Украина" подчеркнули, что у ряда членов Нацсовета закончились полномочия ещё в июле текущего года, а потому они просто не имели права голосовать, как и сам Нацсовет не мог принимать подобного решения. Пока телеканал намерен продолжать вещание для своих зрителей посредством кабельных сетей, спутникового телевидения и Интернета.

Напомним, средства массовой информации на Украине часто оказывались под давлением киевской власти. Как сообщал Лайф, ранее украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.

Позднее в интервью всё тому же "112 Украина" депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра рассказал о низком уровне свободы СМИ в Незалежной.