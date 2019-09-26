В столичной воздушной зоне едва не столкнулось два лайнера

По предварительным данным, сближение произошло во время встречного движения самолётов.

В небе над столичным регионом произошло опасное сближение пассажирских самолётов авиакомпаний Swiss и NordStar. Столкновения удалось избежать благодаря срабатыванию системы предупреждения об угрозе столкновения в воздухе на одном из бортов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.

— При снижении борта авиакомпании Swiss Женева — Москва в Московской зоне Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) произошло срабатывание системы TCAS (система предупреждения об угрозе столкновения самолётов в воздухе. — Прим. Лайфа), — заявил источник агентства.

По его данным, лайнер авиакомпании Swiss опасно сближался с самолётом компании NordStar, который выполнял рейс Москва — Закинтос.

Напомним о другом авиапроисшествии. 25 сентября Boeing 767 авиакомпании Azur Air сел в аэропорту Барнаула с горящим шасси. В результате происшествия за медицинской помощью обратилось 56 человек. Лайф публиковал видео с места инцидента.