Авиационные власти опровергли данные о едва не столкнувшихся лайнерах

Сообщалось, что якобы столкновения удалось избежать благодаря срабатыванию системы предупреждения об угрозе столкновения.

Авиационные власти опровергли сообщения о том, что в столичном воздушном пространстве едва не столкнулись два пассажирских авиалайнера.

— Самолёты находились в разных эшелонах, было ложное срабатывание системы. Никакой опасности для самолётов и пассажиров не было, — заявили Лайфу в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

Не подтвердили эту информацию также два источника Лайфа в авиационной сфере.

Напомним, агентство "Москва" ранее сообщило, что в небе над столичным регионом произошло опасное сближение пассажирских самолётов авиакомпаний Swiss и NordStar. Столкновения якобы удалось избежать благодаря срабатыванию системы предупреждения об угрозе столкновения в воздухе на одном из бортов.