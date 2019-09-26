В Москве задержан киллер-иностранец, зарезавший бизнесмена по заказу его жены

Иностранец признался, что за убийство мужчины ему пообещали два миллиона рублей.

Сотрудникам СУ СК РФ по городу Москве и уголовного розыска МВД России удалось задержать предполагаемого убийцу столичного предпринимателя. Бизнесмена зарезали ножом в его собственном автомобиле 15 сентября. Убийца сбежал, но вскоре его нашли. Им оказался 27-летний иностранец. В ходе допроса он признался в убийстве и сказал, что за это ему пообещали два миллиона рублей.

— По версии следствия, в сентябре 2019 года женщина, испытывая личные неприязненные отношения к супругу, с которым находится в бракоразводном процессе, решила организовать его убийство. С этой целью она вступила в преступный сговор с двумя мужчинами и пообещала передать им за убийство супруга два миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Москве.

По факту заказного убийства было возбуждено уголовное дело. Также были задержаны сообщник киллера и заказчица. Все трое в настоящее время заключены под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее Следственный комитет представил видео с допроса подозреваемой в похищении и убийстве шестимесячного ребёнка в Тюменской области.