В женской колонии на Урале провели конкурс красоты — видео

Победительнице и участницам выдали сертификаты на услуги парикмахерской или фотовидеостудии, а также сладкие презенты.

Женщины-заключённые из исправительной колонии № 6 в Свердловской области провели конкурс красоты. Он включал показ мод с дефиле, а также рассказ о себе и конкурс талантов. Подробности Лайфу рассказал начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

— Женщины почти все трудоустроены, они работают, но и хочется, конечно, отдохнуть. Они занимаются самодеятельностью, битву хоров проводят, программу "Голос" реализуют на сцене. Студия кабельного телевидения есть: они делают клипы и проводят программы. Почти все женщины год или больше сидят, но есть больше сроки. Человека надо занять творчески, — рассказывает о методах перевоспитания Левченко.

В колонии женщины работают на швейном производстве. В ИК-6 этим занято 600 человек. Они производят гражданскую и спортивную одежду, спецодежду для нефтяных компаний.

Своё швейное умение заключённые смогли применить при изготовлении конкурсных платьев.

Ранее Лайф рассказывал о конкурсе красоты в колонии в Кемеровской области.