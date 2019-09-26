Дебош на борту "Аэрофлота" обошёлся Аверину в 500 рублей

В отношении актёра составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

В Линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о пьяном дебоше, который устроил актёр Максим Аверин на борту рейса из Барнаула в Москву, рассказали Лайфу в ЛУ МВД России.

Командир воздушного судна передал информацию о том, что Аверин вместе с другим пассажиром выражались нецензурной бранью. В связи с этим к прибывающему в аэропорт самолёту направили наряд транспортной полиции.

Аверина вместе с другим правонарушителем доставили в дежурную часть. В отношении актёра составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Ему также выписали штраф в 500 рублей. Второго задержанного пассажира направили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

При этом сам Аверин отказался комментировать своё поведение и оскорбил журналистов, попросивших рассказать актёра о пьяном дебоше на борту самолёта.