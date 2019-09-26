Нападающий "Ниццы" украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

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Футболист Ламин Диаби. Фото © Instagram / ldnine9

Руководство футбольного клуба применит к игроку санкции вплоть до расторжения контракта.

Нападающий французского футбольного клуба "Ницца" Ламин Диаби украл у своего коллеги Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, сообщает AFP.

Часы исчезли из раздевалки клуба 16 сентября. Полиция подозревала двух игроков "Ниццы", одним из которых был Диаби.

18-летний футболист признался в краже на суде и согласился возместить Дольбергу материальный ущерб. Руководство клуба намерено ввести санкции в отношении Диаби вплоть до расторжения контракта.

Ранее Лайф рассказал о краже коллекции часов стоимостью 23 миллиона рублей у футболиста сборной России Ари.

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