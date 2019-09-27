Под Петербургом нашли Ил-2 времён ВОВ вместе с останками пилота

Сотрудники МЧС нашли родственников погибшего лётчика, им передадут его личные вещи.

Курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ в рамках акции "Вахта памяти" обнаружили самолёт Ил-2 времён Великой Отечественной войны под Петербургом.

— Самолёт обнаружили вблизи города Мга Ленинградской области, — рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Несмотря на то что работы проводились в сложных условиях поиска в лесисто-болотистой местности, курсантам удалось обнаружить не только детали фюзеляжа, фрагменты крыльев, части двигателя, кабины, но и реактивные снаряды — РС-82, а также элементы пушечного вооружения в отличном состоянии.

Также были обнаружены останки пилота — сержанта Гулякина Николая Трофимовича 1921 года рождения. Он служил в 211-м штурмовом авиаполку и погиб при попытке атаковать цель 21 августа 1942 года.

— Родственники лётчика найдены, в ближайшее время сотрудники академии передадут им личные вещи пилота, — рассказали в ведомстве.

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