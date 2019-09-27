Warner Bros. ответила на критику о жестокости "Джокера"

Семьи погибших при стрельбе на премьере фильма о Бэтмене считают, что новая картина пропагандирует насилие и романтизирует образ преступника.

Киностудия Warner Bros. ответила на обвинения родных жертв бойни на премьере фильма "Тёмный рыцарь" в кинотеатре города Аврора, сообщает Variety.

Семьи погибших пожаловались, что в фильме "Джокер" пропагандируют насилие и романтизируют образ преступника, а также призвали не показывать его в кинотеатре, где произошла трагедия.

— Не ошибайтесь: ни персонаж Джокер, ни фильм не пропагандируют настоящее насилие в любом виде. У фильма, режиссёров и студии нет цели героизировать этот персонаж, — заявили представители компании.

Напомним, в июле 2012 года в кинотеатре американского города Аврора во время показа фильма о Бэтмене "Тёмный рыцарь. Возрождение легенды" студент в маске и чёрном костюме расстрелял посетителей кинотеатра. Жертвами трагедии стали 12 человек, ещё 58 получили ранения.