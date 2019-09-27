В России отзывают почти тысячу кроссоверов Mercedes-Benz GLE из-за брака

Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 922 кроссовера GLE. Как уточняет пресс-служба Росстандарта, речь идёт об иномарках 2018–2019 годов.
— Причиной отзыва ТС являются дренажные шланги для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно, — говорится в заявлении Росстандарта.
Все ремонтные работы для автовладельцев будут бесплатны. При необходимости на кроссоверах устранят неисправность.
Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ отзывает около 33 автомобилей Lada Largus на всей территории России из-за обнаруженных проблем с тормозной системой.
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