Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца

Врач советует отказаться от курения, соблюдать режим сна и питания, а также заниматься спортом.

Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

В интервью "Вечерней Москве" врач посоветовал придерживаться правильного образа жизни.

— Чтобы предупредить болезнь, нужно обязательно бросить курить. Причём сразу, не тянуть, — сказал Бокерия.

По его словам, особенно важно отказаться от вредной привычки женщинам. Также не стоит заменять обычные сигареты электронными, поскольку они не менее вредны.

Кроме того, необходимо спать не менее семи часов, причём важно ложиться спать и вставать в одно и то же время. Как отметил академик, для нервной системы режим сна и питания важнее количества.

Третьей рекомендацией врач назвал физическую активность. Например, можно начать с простой ходьбы два часа в неделю, держа комфортный, но не расслабленный темп, и проходить как минимум километр. Затем можно добавлять другие виды спорта.

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