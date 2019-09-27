Жительница Кубани зарезала возлюбленного и три дня жила с его телом

Убитого мужчину обнаружила знакомая, которая пришла проведать пару, она же сообщила в полицию.

В Крымском районе Краснодарского края 54-летняя местная жительница подозревается в убийстве своего сожителя из-за ревности. После преступления женщина прожила с телом убитого ещё три дня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— По версии следствия, в ночь на 22 сентября 2019 года мужчина и женщина употребляли спиртные напитки у себя дома. Со слов подозреваемой, между ними произошёл конфликт из-за того, что накануне сожитель оказывал знаки внимания их соседке, — говорится в сообщении.

Не сдержав порывов ревности, она схватила нож и нанесла 65-летнему кавалеру два удара в область груди, от которых тот скончался. После этого женщина не стала избавляться от тела, а оставила его себе.

Где именно она хранила тело, не уточняется, но спустя три дня к ней в гости пришла знакомая, которая и обнаружила мужчину без признаков жизни. Она же сообщила об увиденном правоохранителям.

Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать о заключении её под стражу. Женщине вменяется статья 105 УК РФ "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается.

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