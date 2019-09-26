"Я антихрист". Записи девушки, убившей под Тюменью младенца ради мести бывшему

Городок Заводоуковск Тюменской области потрясло страшное происшествие: найден мёртвым шестимесячный младенец. Но историю ещё более ужасной делает то, что подозревают в убийстве девушку, которая встречалась с братом малыша. "Я антихрист".

23-летняя Виктория А. осталась с малышом, потому что его родственники уезжали на похороны и попросили за ним присмотреть. Когда семья вернулась, ни няни, ни ребёнка не было на месте. В итоге девушку удалось найти в лесу с мёртвым младенцем на руках. Предположительно, она лишила жизни кроху, чтобы отомстить его брату, с которым рассталась после трёх лет отношений.

Но, глядя на фото Виктории, в такой расклад сложно поверить. С большими глазами и пухлыми губами, она сама больше похожа на ребёнка, чем на расчётливого убийцу. Во "ВКонтакте" она выкладывала фото с детьми, постила рецепты и цитаты про то, что нужно жить для других, а не для себя, нежно поздравляла маму с днём рождения.

Однако, похоже, была у Виктории и другая, тёмная сторона. Среди подписок — женские паблики со словами "эгоистка", "циничка", "капризная", "стерва", "пошлая". Среди постов на стене — грустные цитаты о любви и странные записи про ад, злость и безумие.

"Антихрист один — это я! Я в каждом вижу дьявола!"— гласит один пост.

"Человечество ведёт себя в ад! Отсчёт пойдёт с момента надвигающейся войны! Кстати, в ней я не участвую, как и в вашем спасении", — вторит ему другой.

"Когда плаваешь вместе с акулами, единственный способ выжить — стать самой акулистой из всех акул", — репостнула девушка запись из группы с пометкой "18+".

Научись терять людей, как десять копеек, выпавшие из кармана. Да, было. Да, больше нет Запись на странице Виктории во "ВКонтакте"

Но свои мрачные наклонности Виктория демонстрировала и в жизни. Ранее она уже была судима: за применение насилия в отношении представителя власти и избиение несовершеннолетней девочки, пишет 72.ru.