Стало известно, почему Майкл Джексон носил маску и пластырь

По словам Мэтта Фиддеса, музыкант хотел, чтобы его жизнь стала величайшей загадкой в мире.

Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал, зачем "король поп-музыки" носил маску и пластырь на носу. По его словам, певец делал это для привлечения внимания зрителей и СМИ.

— Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приёмом, — рассказал Фиддес в интервью изданию Metro.

Музыкант стремился сделать свою жизнь величайшей загадкой в мире, однако это привело к неприятным последствиям, заключил телохранитель.

Проработав с музыкантом десять лет, Фиддес утверждает, что в жизни Джексон был "нормальным парнем" без таких ярких образов.

Он рассказал о случае в Лондоне, когда музыкант хотел навестить иллюзиониста Ури Геллера.

— Он попросил вызвать машину за час, чтобы успеть войти в образ: сделать причёску и макияж, — отметил телохранитель.

Напомним, выход фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" вызвал огромный общественный резонанс. Семья музыканта подала в суд на компанию HBO из-за обвинений "короля поп-музыки" в педофилии.