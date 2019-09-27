Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников

Кроме того, чиновник выразил мнение, что рано или поздно Евросоюз сам предложит Киеву членство в организации.

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал Содружество независимых государств (СНГ) ни на что не способным клубом неудачников.

— СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться, — заявил Кулеба в интервью "Европейской правде".

Также замглавы украинского правительства добавил, что СНГ не мешает евроинтеграции Украины: "Оно не может ничему мешать, в принципе, потому что оно ни на что не способно".

Кроме того, Кулеба выразил мнение, что Евросоюз сам предложит Незалежной членство в организации.

— Я вообще считаю, что в итоге это (членство Украины в ЕС. — Прим. Лайфа) будет неизбежным. ЕС сам придёт и предложит нам членство, — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина задолжала странам СНГ более 300 миллионов рублей.