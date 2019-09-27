Новый секретарь СНБО Украины неожиданно подал в отставку

Официальная причина не называется, однако Данилюк, по одной из версий, метит в дипломаты, а именно на должность посла Украины в США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины в Facebook. Таким образом, на своей должности чиновник не продержался и четырёх месяцев.

— Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — прокомментировали представители Владимира Зеленского.

Они уточнили, что глава государства рассмотрит эту бумагу после своего возвращения в Киев.

Официально причина отставки Данилюка не называется. Но, по данным украинских СМИ, чиновник претендует на должность посла Украины в США или Великобритании.

Как уже сообщал Лайф, Данилюк в украинской политике уже не первый год. С 14 апреля 2016 года по 7 июня 2018 года он занимал пост министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Его отставка была вызвана скандалом. В своё время прямо на заседании правительства Данилюк поссорился с премьером из-за кадровой политики. Первый хотел видеть на должности замминистра по вопросам таможенной политики Яну Бугримову, но Гройсман лоббировал своего человека.