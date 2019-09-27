Малахов ответил негодующим после его передачи киргизам

Телеведущий подчеркнул, что знает киргизов не только по произведениям любимого Чингиза Айтматова, но и по личным встречам.

Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление, что его слова о возможной причастности гражданина Киргизии к смерти сына российского миллиардера были поняты неправильно жителями азиатской страны.

— Я никогда не мог себе представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии, но за пару суток я получил более 20 000 откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", — написал телеведущий на сайте StarHit, главным редактором которого он является.

Малахов отметил, что он, как журналист, должен был защитить "убитую горем мать" и "понять, почему погиб её сын". Телеведущий подчеркнул, что знает киргизов не только по произведениям "любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семёна Чуйкова, но и благодаря личным встречам". Журналист признался, что сожалеет о неправильно понятых словах.

— Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а ещё за справедливость и свободу слова, — заявил Малахов.

Напомним, в своей программе Малахов выразил мнение, что киргизский таксист мог осознанно устроить ДТП — пойти на преступление его якобы могли вынудить низкие доходы в родной стране. После этого в МИД Киргизии вызвали представителя российского посольства.