Производитель Барби опроверг создание "гендерно-нейтральных" кукол

296

Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе производителя.

Линейка Creatable World не имеет отношения к Barbie и является отдельным брендом компании Mattel, — говорится в сообщении.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B2z8FtpnUqV/" target="_blank">creatableworld</a></p>

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американская компания выпустила игрушки, которые ребёнок сможет трансформировать в девочку или мальчика. Это сообщение вызвало большой резонанс в обществе.

В Mattel отметили, что все выпускаемые куклы являются "гендерно-идентифицируемыми".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×