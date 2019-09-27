Производитель Барби опроверг создание "гендерно-нейтральных" кукол

Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе производителя.

— Линейка Creatable World не имеет отношения к Barbie и является отдельным брендом компании Mattel, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что американская компания выпустила игрушки, которые ребёнок сможет трансформировать в девочку или мальчика. Это сообщение вызвало большой резонанс в обществе.

В Mattel отметили, что все выпускаемые куклы являются "гендерно-идентифицируемыми".