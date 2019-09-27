В Крыму погоня за лихачом закончилась стрельбой — эмоциональное видео

Мужчина на высокой скорости около десяти раз выезжал на встречную полосу, никак не реагируя на требования полиции остановиться.

В Симферопольском районе сотрудникам ГИБДД пришлось применить огнестрельное оружие во время погони за водителем, находящимся в наркотическом опьянении.

— Сотрудники полиции при помощи громкоговорящего устройства и специальных световых сигналов потребовали от водителя остановиться. При этом водитель не выполнил требование и продолжил движение в направлении Евпатории, увеличив скорость, — сообщает МВД по Республике Крым.

Отмечается, что номера на автомобиле были частично заклеены, водитель никак не реагировал на требования инспекторов, он продолжал ехать на высокой скорости, при этом около десяти раз выехав на встречную полосу.

— Находясь за пределами населённого пункта, сотрудник ГИБДД вынужден был применить огнестрельное оружие: он сделал предупредительный выстрел, а также выстрел в левое заднее колесо Daewoo Nubira, в результате чего шина была повреждена и автомобиль остановился, — добавляют в ведомстве.

Злоумышленника задержали, им оказался житель Евпатории 1974 года рождения. Сотрудники полиции зафиксировали у него первичные признаки наркотического опьянения.

Водителю предъявлено 22 административных правонарушения. По окончании медицинской экспертизы он также ответит за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее ещё один пьяный водитель из Кирова попытался скрыться от полиции. Сначала он уезжал от погони на автомобиле, после чего просто убежал в местный бар.