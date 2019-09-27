Поставки санкционки в Россию сократились в 100 раз за шесть лет

Правительство полагает, что изменение срока действия запрета на ввоз продукции, попавшей под эмбарго, напрямую зависит от поведения стран-экспортёров, применяющих санкции в отношении России.

Поставки сельхозпродукции и продовольствия из стран, которых коснулось продуктовое эмбарго, уменьшились более чем в сто раз с 2013 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий доклад Правительства РФ.

По данным источника агентства, в документе отметили, что в первом полугодии 2019 года на территорию страны ввезли 31 тысячу тонн продукции, в то время как в 2013-м данный показатель составлял 3,44 миллиона тонн.

При этом стоимость привезённой продукции упала с 4,9 млрд до 226,5 млн долларов.

В отчёте подчеркнули, что запрещённые продукты удалось заменить увеличением ввоза продукции из стран СНГ (в 2,2 раза), из стран Африки (на 25%), Юго-Восточной Азии (на 12%), Сербии (в пять раз). При этом импорт из стран Латинской Америки и Ближнего Востока сократился на 4,3% и 19,8%.

Ранее Лайф сообщал, что Россельхознадзор за четыре года уничтожил около 32 тонн санкционной продукции.

Напомним, что Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ о запрете импорта некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В списке запретов — мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.