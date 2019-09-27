Успешные проекты конкурса "Цифровой прорыв" внедрят в регионах

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что успешные проекты участников Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"(входит в платформу "Россия — страна возможностей ") будут внедрены в регионах, пишет "Федералпресс".

Обсуждая конкурс, Кириенко подчеркнул, что темы заданий перекликаются с ключевыми направлениями развития страны, отмеченными в нацпроектах.

— Мы сейчас отправляем в регионы проекты и материалы с настойчивой просьбой к региональным властям, чтобы ничего не пропало. Все успешные проекты, которые удалось реализовать, должны быть внедрены, потому что они реально меняют жизнь людей, — отметил он.

Замруководителя Администрации Президента РФ отметил, что в настоящий момент ведутся разговоры о дальнейшей судьбе проекта "Цифровой прорыв". Есть вероятность, что в будущем будут проведены соревнования, в рамках которых программистам предложат обнаружить уязвимости в различных системах.

Напомним, 27 сентября в Казани стартовал финал конкурса программистов "Цифровой прорыв".