Пелоси обвинила Россию в скандале с разговором Трампа и Зеленского

При этом спикер не пояснила, что именно имеет в виду, и не предоставила никаких доказательств своим словам.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия виновата в скандале с публикацией стенограммы телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку, — сказала Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

При этом спикер не пояснила, что именно имеет в виду, и не предоставила никаких доказательств своим словам.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.