Встреча Лаврова и Помпео длилась почти час

Переговоры двух дипломатов состоялись спустя сутки после расширения антироссийских санкций американским Минфином.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Как сообщает РИА "Новости", общение дипломатов проходило в закрытом для прессы формате и продлилось чуть меньше чем 60 минут.

Накануне переговоров посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что темой встречи должны были стать шаги для улучшения отношений двух государств, но вместо этого стороны вынуждены начать общение с темы санкций, введённых Вашингтоном минувшим вечером.

Напомним, что 26 сентября США расширили санкции против России из-за поставок для военных в Сирии. Таким образом, в ограничительный список попала ещё одна компания из России, а также пять её морских судов и трое сотрудников из-за нарушения ограничений Соединённых Штатов в отношении Сирии. В частности, из-за запрета на поставки топлива российским вооружённым силам, дислоцированным в САР.