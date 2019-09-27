Котёнок с семью лапами и двумя хвостами родился под Воронежем

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Фото © VK / Настоящий Воронеж

В посёлке Панино Воронежской области на свет появился котёнок с семью лапами, двумя хвостами и одной головой. Об этом сообщается в группе "Настоящий Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте".

Как пояснила хозяйка окотившейся кошки, из трёх родившихся малышей только один с аномалиями родился мёртвым, остальные два — совершенно здоровые.

Кошке два года, это второй её окот. Двое животных выглядят совершенно обычно, третий родился мёртвым — седьмая лапа у него на спине, на ней восемь коготков, — рассказала хозяйка питомца.

<p>Фото © VK / &#34;<a href="https://vk.com/wall-35824409_418972" target="_blank">Настоящий Воронеж&#34;</a></p>

По мнению ветеринарного врача Панинской районной ветбольницы Александра Кузнецова, подобные физиологические отклонения в развитии плода могло вызвать родственное оплодотворение — если кошка, например, забеременела от кота первого окота.

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