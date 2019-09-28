Лавров призвал поддержать призыв о неприемлемости ядерной войны

Он также отметил, что для недопущения развития дальнейшего напряжения Россия предприняла ряд инициатив.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал все страны поддержать заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны. В такой войне не может быть победителей, заявил министр 27 сентября на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Он также отметил, что для недопущения развития дальнейшего напряжения Россия предприняла ряд инициатив. Так, президент РФ Владимир Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты малой и средней дальности в странах Европы. Но при условии, что от аналогичных действий будет воздерживаться и американская сторона.

— Мы также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, — добавил Лавров.

Однако, по словам министра, реакции от США и их союзников пока так и не дождались. Например, Штаты всё ещё тянут с ответом на сделанное в прошлом году предложение о принятии на высшем уровне российско-американского договора о недопустимости и неприемлемости ядерной войны.

— Призываем все страны поддержать эту инициативу, — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров также заявил, что своими последними действиями США подорвали созданную за долгие годы систему стратегической мировой стабильности.

— [США] Берут курс на превращение киберпространства и космоса в арену военного противостояния, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил о нарастании разобщённости в мире и попытке Запада подменить международные конвенции собственными правилами.