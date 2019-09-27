Лавров и Помпео обсудили продление СНВ-3

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе своей встречи на полях 74-й Генассамблеи ООН обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3. — Прим. Лайфа).

— После развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подумать над взаимным мораторием на развёртывание этого класса ракет и сделать соответствующее объявление, подумать о том, чтобы поскорее начать работу по подготовке к продлению ДСНВ, — заявил Лавров.

По его словам, Помпео поддержал данную инициативу, однако призвал расширить круг обсуждающих это сторон. При этом глава российского дипведомства отметил, что Москва выступает за любые форматы дискуссии при условии, что все её возможные участники примут приглашение.

— Но в любом случае наша позиция такая: ДСНВ, который истекает уже в феврале 2021 года, при всех обстоятельствах нужно было бы продлить. <...> Надеюсь, что у нас с американскими коллегами продолжится разговор на эту тему, — подчеркнул Лавров.

Напомним, встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео продолжалась около часа.