Лавров обсудил ситуацию с невыдачей виз для российских делегатов

По словам российского министра, Москва не оставит без внимания подобный инцидент и в будущем будет проверять, насколько чиновники имеют инструкции от руководства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео на встрече в рамках 74-й Генассамблеи ООН заявил, что ни он, ни глава Белого дома Дональд Трамп непричастны к факту невыдачи виз российским делегатам.

— Разумеется, я затронул ситуацию, возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части членов делегации РФ, 13 человек, по-моему, если брать в целом, — отметил глава МИД РФ.

Министр иностранных дел поднял вопрос о том, каким образом Вашингтон принимает решения, связанные напрямую с функционированием штаб-квартиры ООН.

Лавров заявил, что Россия не оставит без внимания подобную ситуацию и в будущем станет проверять, имеют ли чиновники, выдающие визы, распоряжение от Госдепартамента.

Напомним, ранее разрешение на въезд в США не получили члены российской делегации, в частности глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.