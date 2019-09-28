Адвокат Ассанжа рассказал об ухудшившемся состоянии его здоровья

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа рассказал РИА "Новости" об ухудшении здоровья основателя WikiLeaks в условиях полной изоляции.

— Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира, это негативно влияет на его здоровье, — сообщил правозащитник.

Напомним, после ряда публикаций, в том числе о военных операциях Америки в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо, основатель WikiLeaks в 2010 году приехал в Швецию, где хотел получить защиту, но вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. После этого Ассанж долгое время скрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Дело об экстрадиции будет рассмотрено судом в начале 2020 года.

Ранее Лайф сообщал об ужасных условиях содержания Джулиана Ассанжа в британской тюрьме.