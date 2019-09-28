Польский режиссёр Занусси рассказал о погрешностях в сериале "Чернобыль"

Режиссёр по профессии и физик по образованию Кшиштоф Занусси в интервью РИА "Новости" рассказал о научных погрешностях, допущенных в сериале "Чернобыль" от НВО.

— Как бывший физик, я вижу, что всё, что там сказано, не проверено. Может, было так, а может, по-другому. Это снято как антиядерная пропаганда, а может, ядерная энергия нас спасёт, — заявил польский режиссёр.

Кшиштоф Занусси — известный польский режиссёр. За годы своей творческой карьеры он снял множество документальных и художественных фильмов как для большого экрана, так и для телевидения. Летом этого года Занусси отметил юбилей, ему исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что картина "Чернобыль" от НВО в этом году удостоилась премии Emmy как лучший мини-сериал.