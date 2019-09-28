Четырёхметрового боевого робота-чемпиона продают на eBay

В 2017 году робот участвовал в поединке с японским Kuratas от компании Suidobashi.

Пользователи eBay могут приобрести огромного боевого человекоподобного робота Eagle Prime, его разработала компания MegaBots. Об этом один из основателей компании — Мэтт Орлейн рассказал на YouTube.

Чудо техники весит 15 тонн и в высоту составляет четыре метра. Однако просто так создатели не готовы его продать. Они организовали аукцион с первоначальной ставкой в $1. Сейчас максимальная ставка $100 560 (6 462 309 рублей). На создание робота при этом ушло $2,5 миллиона.

Орлейн утверждает, что вся команда создателей гиганта будет рада, если робот не пойдёт на помойку, а ещё послужит кому-нибудь. Аукцион завершится четвёртого октября.

В 2017 году робот участвовал в поединке с японским Kuratas от Suidobashi. Вопреки ожиданиям фанатов, зрелищная эпопея в реальности оказалась довольно вялой и неспешной дракой.

Как утверждает портал "Технокульт", Eagle Prime очень неуклюж, но у него всё же есть гигантская клешня, бензопила и катапульта для стрельбы полуторакилограммовыми снарядами со скоростью свыше 200 км/ч. А также звание победителя первого в истории боя подобных робо-титанов.

Ранее Лайф писал, что новый робот Андроид Atlas научился кувыркаться, подпрыгивать и поворачивать корпус в полёте вокруг своей оси на 360 градусов.