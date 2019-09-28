Западных пользователей впечатлил первый совместный полёт "Охотника" и Су-57

Видео, на котором новейший российский беспилотник выполняет получасовую программу испытаний, собрало массу комментариев иностранных читателей.

Такие западные СМИ, как американское The War Zone и британское The Daily Mail, опубликовали первый совместный полёт новейшего российского беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Видео собрало много восторженных комментариев зарубежных читателей.

— Получается, что Россия, с меньшим ВВП и меньшими затратами на оборону, чем Великобритания, не говоря уже о том, что весь Евросоюз может создавать военную технику, которая им нужна для защиты, в большинстве случаев производит вооружение, превосходящее наше. У нас больше нет инженеров, — написал один из пользователей.

— Впечатляет, что самый продвинутый и известный боевой беспилотник — российский, — добавил другой.

Иностранцы отметили также современность российских технологий и боевой техники.

Напомним, 27 сентября Минобороны РФ показало видео первого полёта новейшего военного беспилотника "Охотник" вместе с истребителем пятого поколения Су-57. Программа испытаний продолжалась более получаса.