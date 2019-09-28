"Не стало гения". Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Захарова

Народный артист СССР Марк Захаров скончался утром 28 сентября на 86-м году жизни.

Режиссёр Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. Коллеги народного артиста СССР отреагировали на печальную новость и выразили свои соболезнования.

Как услышала сейчас случайно по радио, прям закричала в голос… Мне очень жалко Марка Анатольевича, всё-таки он создал великолепный театр, от начала и до конца. Это такая замечательная фигура была в нашем поколении. Уходят лучшие из лучших. Ужасно. Актриса Лия Ахеджакова для "360"

— Честно говоря, сама только что узнала, и сложно что-то говорить. Могу только сказать, что благодарна ему за всё. Это очень-очень тяжёлая потеря для нас всех и, конечно, для Александры Марковны (Захаровой, дочери режиссёра. — Прим. Лайфа), — рассказала Лайфу актриса "Ленкома" Елена Шанина.

— Я пока ещё не очухался. Очередная беда пришла к нам. Ужасно для всех нас. Это целый пласт жизни ушёл от нас, — сказал в разговоре с РБК актёр Михаил Боярский.

Это эпоха. Он взял этот театр и сделал из него совершенно новый, неповторимый. Заслуженный артист России Александр Фёдоров — Лайфу

— Когда-то начнётся другой "Ленком", но "Ленком" захаровский, он будет жить, мы будем играть спектакли, но тот театр, который создавал Марк Захаров, заканчивается. Для себя лично я считаю Марка Анатольевича учителем. Это очень большая потеря, — заявил телеканалу "Звезда" актёр Дмитрий Певцов.

Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый. Будет очень не хватать его нашей аудитории и всем нам. Советник президента РФ Владимир Толстой для РИА "Новости"

— Его стиль обожали, потому что он воспитал потрясающих актёров — этому можно только завидовать. В работе Марк Захаров никогда не щадил себя. Он работал до последнего. Я восхищаюсь его талантом, — рассказал ТАСС председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин.

"Ленком" окончательно осиротел. "Юнона", "Звезда и смерть", "Необыкновенное чудо", "Калиостро" — это всё формировало нас и меня лично на большом пути в искусство мира большой сцены. Светлая память великому нашему современнику. Певец Филипп Киркоров

Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! — Телеведущий Максим Галкин

Напомним, Марк Захаров ушёл из жизни в возрасте 85 лет. В "Ленкоме" сообщили, что причиной смерти стало повторное воспаление лёгких.