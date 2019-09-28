Умер Марк Захаров

Народный артист СССР, режиссёр Марк Захаров скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
— Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан, — сказал Варшавер.
О времени похорон будет сообщено дополнительно.
Напомним, в конце августа у Марка Анатольевича диагностировали воспаление лёгких. Он был госпитализирован. В начале сентября сообщалось, что режиссёр и худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".
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