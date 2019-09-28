Умер Марк Захаров

3620

Фото © "Википедия"

Народный артист СССР, режиссёр Марк Захаров скончался на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан, — сказал Варшавер.

О времени похорон будет сообщено дополнительно.

Напомним, в конце августа у Марка Анатольевича диагностировали воспаление лёгких. Он был госпитализирован. В начале сентября сообщалось, что режиссёр и худрук "Ленкома" выписан из больницы и "рвётся на работу".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×