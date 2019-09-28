Опубликованы кадры задержания актрисы Бочкарёвой. Её версия — видеомонтаж

Актриса также записала обращение к фанатам, в котором призвала "не верить Интернету" и пообещала найти человека, который распространил порочащие кадры.

В Сети появилось видео задержания с наркотиками звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкарёвой. Кадры публикует Пятый канал. При этом в разговоре с Лайфом актриса заявила, что вчера её никто не задерживал, и она подозревает, что данное видео — это монтаж.

— Вчера ничего подобного не было, поэтому я буду выяснять, что это за видео и природу его происхождения, — отметила Наталья. — У меня есть предположение, что это видео просто кем-то смонтировано. И я буду это выяснять. И самое главное — чей это был телефон, кто это выкладывал и делал, монтировал.

Напомним, ранее стало известно, что звезду ситкома "Счастливы вместе" задержали в ночь на 28 сентября в Москве. При актрисе оказалось 0,69 грамма кокаина. Сама артистка это опровергла.

При этом МВД подтверждает, что ночью на улице Стромынка действительно задержали "кадиллак", за рулём которого была Наталья, при ней нашли пакетик с порошком. Возбуждено уголовное дело.