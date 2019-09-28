Американские военные самолёты произвели разведку вдоль побережья Крыма

Два самолёта ВМС США были замечены у берегов Крыма, это следует из данных ресурса PlaneRadar в соцсети Twitter.

Радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion с регистрационным номером 156511 взлетел в 11:05 с полигона Суда-Бей в Греции и начал разведку на западной границе Крыма. Воздушное судно курсировало в течение нескольких часов на высоте 5 км.

Также в 12 часов дня Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 16933, взлетевший с базы Сигонелла в Италии, приступил к разведывательной операции в акватории Чёрного моря.

Вчера, 27 сентября, Лайф сообщал, что американские беспилотники были замечены во время разведки в Донбассе и Крыму.