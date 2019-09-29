Администрация Трампа проверяет служебную электронную переписку Хиллари Клинтон

В переписке могут содержаться данные относительно иностранных должностных лиц, а также отчёты о телефонных переговорах с зарубежными дипломатами.

Администрация президента США Дональда Трампа начала расследование по факту использования Хиллари Клинтон личной электронной почты в деловых целях, когда Клинтон находилась в должности государственного секретаря (2009–2013). Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Служба дипломатической безопасности США начала проверку электронной почты бывших и действующих сотрудников Государственного департамента, которые вели служебную переписку с Хиллари Клинтон.

Как правило, обращения ей отправляли через первого заместителя госсекретаря Уильяма Бернса или через руководителя отдела политического планирования Джейкоба Салливана. По предварительным данным, в переписке могут содержаться данные относительно иностранных должностных лиц, а также отчёты о телефонных переговорах с зарубежными дипломатами.

За последние несколько недель Служба дипбезопасности опросила порядка 130 чиновников, которые сотрудничали с Клинтон. Это расследование ведомство начало ещё около 18 месяцев назад, однако оно прервано и впоследствии восстановлено.

Дипломатов предупредили, что результаты расследования могут негативно отразиться на их репутации.

Недавно Хиллари Клинтон выступила за импичмент Дональда Трампа.