Клинтон выступила за импичмент Трампа

По мнению бывшей соперницы американского президента, он пытался манипулировать Зеленским, навредить Байдену и при этом до сих пор якобы является "другом Путина".

Бывший госсекретарь США, соперник Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон поддержала решение некоторых членов американской палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении действующего американского лидера. Как сообщает журнал People, Клинтон назвала чрезвычайным случаем сложившееся положение дел в США.

— Я выступаю за начало импичмента. Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай, — приводит слова Клинтон издание.

Как уже ранее сообщал Лайф, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что инициирована процедура импичмента Трампа. Она обвинила своего президента в том, что тот якобы предал должность главы Белого дома и интересы нацбезопасности. Американский лидер отреагировал на заявления об импичменте с негодованием, назвав происходящее охотой на ведьм. Также он добавил, что своими инициативами демократы лишь "испортили важный день" на Генассамблее ООН.