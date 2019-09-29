Зариф заявил, что США развязали кибервойну

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США развязывают кибервойну. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу NBC. Оно выйдет в эфир 29 сентября.

Таким образом он ответил на просьбу интервьюера прокомментировать ситуацию, связанную с тем, что власти США обвиняют Иран и ещё ряд стран в намерении вмешаться в грядущие президентские выборы в Америке.

— Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идёт кибервойна, США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек, — заявил министр.

Зариф также напомнил о вирусе Stuxnet, который, по предварительным данным, изобрели совместно израильские и американские специалисты, чтобы помешать ядерной программе Ирана.

— США не смогут закончить ни одну войну, которую начинают, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что США призывают Иран к всеобъемлющим переговорам.