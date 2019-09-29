Илон Маск заявил, что не верит в существование инопланетян

Глава SpaceX напомнил землянам, что у них осталось лишь 700 миллионов лет, чтобы колонизировать другие планеты, прежде чем Солнце уничтожит Землю.

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части Галактики инопланетян не существует, об этом он заявил в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship.

— Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели её признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого, — заявил Маск.

Глава SpaceX напомнил, что у землян есть всего лишь 700 миллионов лет, чтобы колонизировать другие планеты, пока Солнце не уничтожило нашу.

Рассказы о тех инопланетянах, которые якобы содержатся в Зоне 51, создатель Tesla назвал не более, чем интернет-мемом.