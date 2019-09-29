СМИ: Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал слова президента США Дональда Трампа о том, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины. Тем самым украинский лидер оскорбил немецкое правительство, считает еженедельник Spiegel.

Отмечается, что никто не учёл дипломатических усилий Меркель при телефонном разговоре Трампа с Зеленским.

— В первую очередь именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта, — подчеркнул лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.

В настоящее время восстановить баланс в отношениях с Германией пытается посол Украины в ФРГ. Он заявляет, что сам президент Украины Владимир Зеленский ценит личное участие канцлера Германии.

Ответственность за данную конфликтную ситуацию Германия возложила на США. По мнению главы внешнеполитического комитета бундестага Норберта Рёттгена, разговор Трампа и Зеленского показал, что американский лидер использует власть в своих личных целях, в частности, для грядущей предвыборной гонки. В свою очередь Мютцених заявил, что Трампу проще подпитывать всеобщее недовольство, а не стремиться к согласию между партнёрами.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.