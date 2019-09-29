"ДомашнИя работа": во Владивостоке родители жалуются на некомпетентного учителя

Родители рассказывают, что 19-летняя учительница не объясняет детям правил, делает элементарные ошибки в словах, плохо проверяет домашнее задание.

В одной из школ Владивостока многие родители жалуются на некомпетентную учительницу начальных классов. На кадрах, снятых мамой одной из учениц, видно, что многие ошибки девочки попросту остаются без внимания.

19-летняя учительница вела уроки сначала у третьего класса школы, но из-за частых жалоб родителей в Департамент образования и науки Приморского края её перевели работать во второй класс, причём под покровительством наставника.

Однако ситуацию это не изменило — со вторым классом девушка тоже не справляется. Родители рассказывают, что учительница не объясняет детям правил, делает элементарные ошибки в словах, плохо проверяет домашнее задание школьников и не контролирует ведение дневников, сообщает портал VL.ru.

История обрела огромный общественный резонанс, однако и после поднятой в СМИ шумихи молодую учительницу оставили работать в школе. По словам администрации, такое решение связано с тотальной нехваткой кадров.

— И так как её сняли с третьего класса, то у наших второклашек, как нам сообщили, эта девушка будет теперь ещё вести изобразительное искусство и физкультуру. Помимо этого она, как классный руководитель, преподаёт у них основные предметы: математику, русский язык, чтение, окружающий мир, — цитирует издание маму одной из учениц.

Многие из родителей также рассказали, что им приходится самим объяснять детям пройденные темы и учить их заполнять дневники. При этом игнорирование учителем простейших ошибок в администрации школы объяснили весьма странно:

— Учитель на отлично оценивает домашнюю работу с кучей ошибок, на что завуч школы нам говорит: это делается целенаправленно, чтобы у ребёнка не страдала психика, — рассказывает мама другой ученицы.

Сейчас мамы и папы второклашек готовят заявление в Департамент образования и науки Приморского края, а также собирают подписи среди родителей для обращения к директору об отказе от педагога. Всего в классе учится 32 ребёнка, на нынешний момент собрано 20 подписей.

Ранее сообщалось, что для учителей разработали нормы поведения в социальных сетях.