В Воронеже жильцам девятиэтажки вместо отопления включили ток

Люди эвакуированы, сейчас энергетики вместе с хозяевами проверяют квартиры и ищут причину неполадки.

В Воронеже были эвакуированы жильцы двух подъездов девятиэтажного дома по улице Хользунова. Причиной стало несколько возгораний, произошедших из-за того, что сеть отопления оказалась под напряжением. Об этом сообщается в группе "Мой и твой Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте".

С 9 сентября жильцы начали замечать, что на ещё не включённых батареях нагревались металлические пластины, а краска начинала тлеть и плавиться. После этого были зафиксированы скачки электроснабжения, не работали электроприборы.

Позднее в субботу в нескольких квартирах произошло возгорание лакокрасочного покрытия батарей, а в воскресенье у одного из жильцов полностью выгорела кухня.

— Эвакуировано 115 человек, их разместили в автобусах. Дом отключён от электро- и газоснабжения, в нём работают аварийные службы, чтобы установить причину ЧП. Пострадавших нет, — цитирует сообщение администрации города "Российская газета".

Аварии преследуют советскую постройку уже не первый месяц. Весной этого года улицы вокруг дома ушли под воду, в сентябре появились проблемы с затопленным подвалом.