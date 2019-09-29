В Тюмени накажут пранкера с бензопилой

Юмор молодого человека не оценили ни горожане, ни правоохранительные органы — шутника привлекли к административной ответственности.

В Тюмени накажут пранкера, гонявшегося за прохожими с бензопилой. Ему грозит административный штраф в размере тысячи рублей или арест на 15 суток. Об этом сообщает издание URA.ru.

Личность молодого человека, который с бензопилой гонялся за людьми, уже установлена. Им оказался тюменец 1993 года рождения.

— Установлено, что своими действиями он выказывал явное неуважение к обществу. В связи с чем был привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Наказание завтра изберёт суд, — цитирует издание пресс-службу УМВД России по Тюменской области.

Ранее Лайф публиковал видео серии розыгрышей тюменца с бензопилой. На кадрах записи видно, что юмор пранкера жители города не оценили.