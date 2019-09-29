Адмирал не согласился с китайскими СМИ и назвал лучшую ракету РФ

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Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские противокорабельные ракеты (ПКР) "Гранит", которые, по мнению китайских СМИ, являются главным оружием России против авианосцев США, существенно уступают другой модели — крылатой ракете "Калибр". Об этом РИА "Новости" рассказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

По его словам, ракеты "Гранит" действительно находятся на вооружении у России, однако на сегодняшний момент они устарели. К примеру, по сравнению с ракетой нового поколения "Калибр" скорость "Гранита" ощутимо меньше.

Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" — это вчерашний день. "Калибр" — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО, — заключил Валуев.

Напомним, что китайские СМИ назвали российскую ракету "Гранит" главным оружием против авианосцев США.

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