В Таиланде 17 студентов погибли, возвращаясь с вечеринки — видео

เผยวินาทีกระบะนศ.ฝึกงานประสบอุบัติเหตุสลดตายหมู่— สำนักข่าว INN (@INNNEWS) September 29, 2019
อ่านข่าว: สลด!กระบะนศ.ฝึกงานชนเสาไฟสมุทรปราการดับ14 https://t.co/LmzrThnrVW#นศฝึกงาน #ชนเสาไฟฟ้า #สมุทรปราการ pic.twitter.com/ywfu35IKJw
17 студентов Технического колледжа погибли в ДТП в Таиланде. Об этом сообщает портал Thaiger.
Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября, когда молодые люди возвращались в общежитие с вечеринки в честь окончания производственной практики. Они сели в пикап, сделали фото и отправили приятелю, написав, что скоро вернутся.
Seventeen college students were killed and a driver seriously injured when an overloaded pick-up truck skidded and turned turtle at King Kaew Road in Bang Phli, Samut Prakan Province, Thailand early this morning pic.twitter.com/AJM1gcKCIi— BERNAMA (@bernamadotcom) September 29, 2019
По дороге водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, пикап перевернулся и врезался в столб. 12 человек погибли на месте, шестерых доставили в больницу. Позже ещё пятеро скончались.
Ещё одно страшное ДТП произошло сегодня в Китае. 36 человек погибли и ещё столько же пострадали во время столкновения автобуса и грузовика.
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