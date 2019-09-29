В Таиланде 17 студентов погибли, возвращаясь с вечеринки — видео

Молодые люди ехали на пикапе в общежитие после празднования окончания производственной практики.

17 студентов Технического колледжа погибли в ДТП в Таиланде. Об этом сообщает портал Thaiger.

Инцидент произошёл в ночь на 29 сентября, когда молодые люди возвращались в общежитие с вечеринки в честь окончания производственной практики. Они сели в пикап, сделали фото и отправили приятелю, написав, что скоро вернутся.

Seventeen college students were killed and a driver seriously injured when an overloaded pick-up truck skidded and turned turtle at King Kaew Road in Bang Phli, Samut Prakan Province, Thailand early this morning pic.twitter.com/AJM1gcKCIi — BERNAMA (@bernamadotcom) September 29, 2019

По дороге водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, пикап перевернулся и врезался в столб. 12 человек погибли на месте, шестерых доставили в больницу. Позже ещё пятеро скончались.

Ещё одно страшное ДТП произошло сегодня в Китае. 36 человек погибли и ещё столько же пострадали во время столкновения автобуса и грузовика.