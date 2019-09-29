Пародировавший Кличко актёр "Квартала 95" может стать мэром Киева

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Фото © Студия Квартал 95

Евгений Кошевой, актёр "Квартала 95", может занять должность мэра Киева, об этом сообщают портал "Страна.ua" и ряд депутатов от партии "Слуга народа".

Любопытно, но ранее Кошевой неоднократно пародировал Кличко, а теперь и вовсе может занять его место.

По другим данным, партия всё же предложит кандидатуру нардепа Александра Ткаченко.

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко вновь планирует занять эту должность и выдвигает свою кандидатуру на предстоящие выборы.

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